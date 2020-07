EA Sports UFC 4 : voilà pourquoi le mode "Ultimate Team" a été laissé de côté

Ceux qui ont lu les premières impressions de Maximilien sur EA Sports UFC 4, ont certainement été étonnés de ne rien apprendre sur le mode "Ultimate Team". Logique, puisque pour cet épisode, les développeurs ont décidé de s'en passer, comme l'explique le directeur créatif Brian Hayes sur le blog officiel du jeu . Si, à l'époque d'UFC 2, lui et ses équipes étaient convaincus que la sauce allait prendre, ils ont dû se rendre à l'évidence : la communauté n'a pas été réceptive."Le MMA n'est pas un sport d'équipe au sens strict du terme, souligne le bonhomme. Je sais que les combattants ont un staff qui joue un rôle important, mais seuls deux personnes s'affrontent dans l'octogone. Du coup, le concept d'Ultimate Team ne faisait pas sens dans le contexte du MMA. Nous avons passé énormément de temps pour que ce soit amusant et attractif dans UFC 2 et UFC 3, mais nos données nous montrent que les joueurs ne se sont pas impliqués comme on l'aurait souhaité."Brian Hayes est formel : si certains joueurs continuent de squatter le mode "Ultimate Team" dans UFC 3, c'est ridicule par rapport à FIFA, Madden et NHL. "Quand on compare le nombre de joueurs par rapport aux ressources consacrées pour développer ce mode, ce n'est pas tenable", confie-t-il. Même un simple portage d'UFC 3 à UFC 4 ne serait pas "rentable". C'est la raison pour laquelle les développeurs ont préféré se focaliser sur les nouvautés dont Maximilien parle en détail dans sa preview.On rappelle que la sortie d'EA Sports UFC 4 est programmée pour le 14 août prochain sur Xbox One, PC et PS4.