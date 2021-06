Ubisoft : voici le programme de l'Ubi Forward de l'E3 2021

Pas d'E3 formel cette année, mais les éditeurs vont quand même tous tenir de grosses conférences qui devraient être remplies d'annonces. Ubisoft a d'ailleurs communiqué sur le programme de son Ubi Forward. Le show se déorulera donc le 12 juin dès 21h, heure française (ce qui nous change des nuits blanches habituelles), et pas mal de licences vont pointer leur nez. Dès 20h, l'éditeur organisera un pré-show qui se focalisera sur les mises à jour de ses grands succès multijoueurs. On découvrira donc ce qui attend les joueurs de For Honor, The Crew 2, Trackmania, Brawlhalla ou encore Watch Dogs : Legion.

Les plus gros morceaux seront servis à partir de 21h, et il y aura bien sûr du Rainbow Six (de nouvelles infos sur l'épisode Quarantine, dont le nom a depuis changé), du Far Cry 6, mais on entrendra aussi parler d'autres titres qui n'ont plus donné de nouvelles depuis un moment. On pense notamment au jeu de glisse Riders Republic qui sera présent d'après Ubisoft. Plus personnellement, on espère également avoir des nouvelles de certains serpents de mer, dont Beyond Good & Evil 2, ou encore le jeu de pirates Skull & Bones. Bref, Ubi pourrait potentiellement sortir de jolies cartouches.

D'autres mises à jour seront annoncées lors du show, et on découvrira également le futur de différents titres dont Assassin's Creed : Valhalla ou Rainbow Six Siege.