Ubisoft : l'éditeur attaque Apple et Google et justice à cause d'une contrefaçon de Rainbow Six Siege

Ubisoft vient d'attaquer en justice Google et Apple, rien que ça, à cause de la présence sur l'App Store et sur Google Play d'un clone Chinois de Tom Clancy's Rainbow Six : Siege. Selon nos confrères de Bloomberg , l'éditeur estime que les deux géants du web ont failli à leur mission de protéger les droit d'auteur, avec la présence sur leurs plateformes d'un titre appelé Arena F2. Développé par Ejoy, une filliale du groupe Alibaba, le jeu est un FPS mobile qui semble reprendre en effet la grande majorité des idées de Rainbow Six. Selon Ubisoft, il s'agit d'une copie carbone de son jeu multijoueur compétitif, ou "chaque aspect est virtuellement cloné depuis R6". Après avoir signalé le jeu auprès de Google et d'Apple, Ubisoft a constaté qu'aucune action n'avait été prise pour en stopper la distribution, et a donc décidé d'attaquer les GAFA devant la court fédérale de Los Angeles.

Les droits d'auteur sont un domaine encore confus en ce qui concerne les jeux vidéo. En effet, certain éléments comme des mécaniques de jeu ne peuvent pas être déposées aux États-Unis, alors que la propriété intellectuelle et les éléments visuels peuvent être protégés. Les clones de titres à succès sont d'ailleurs une pratique très répendue dans le milieu du mobile, mais ces derniers, généralement à la limite de la légalité, restent du bon côté de la barrière. Reste à voir si le tribunal décidera que Google et Apple ont failli à leurs obligations en distribuant Arena F2, et s'ils seront condamnés à autre chose qu'à retirer le jeu de leurs plateformes respectives. À titre d'exemple, on vous met ci-dessous une vidéo de gameplay du jeu en question, ce qui vous rappellera des souvenirs si vous êtres joueur de Rainbow Six : Siège.