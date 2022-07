Ubisoft Forward : l'éditeur français annonce une conférence pour la rentrée, voici la date et l'heure

C'est sur son site officiel qu'Ubisoft annonce qu'il y aura bel et bien un Ubisoft Forward cette année. Plus concrètement, l'événement aura lieu le 10 septembre à 21 heures. Bien évidemment, il sera possible de suivre la conférence sur YouTube et Twitch , avec en prime l'accès à plusieurs langues et autres options d'accessibilité. Nul doute que l'éditeur français profitera de l'occasion pour évoquer Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Avatar : Frontiers of Pandora, Skull and Bones, lui, ayant déjà un showcase dédié prévu pour le 7 juillet prochain à 20 heures Enfin, Assassin's Creed, qui fêtera ses 15 ans cette année, devrait également avoir droit aux honneurs avec, on l'imagine, la présentation des projets à venir. Pour rappel, les dernières rumeurs évoquent deux jeux : Assassin's Creed Rift qui serait consacré à Basim Ibn Ishaq (premier semestre 2023), et Assassin's Creed Infinity qui épouserait le modèle du jeu service (2024-2025).