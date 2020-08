Ubisoft : un nouveau départ après des accusations de harcèlement

Pris dans la tourmente des accusation de harcèlement sexuel, le staff d'Ubisoft continue de se réduire avec aujourd'hui le départ d'un nouveau dirigeant de la société. Après la vague de départs qui avait conduit l'éditeur français à se séparer de Maxime Béland, Serge Hascoët, Tannis Mallat et Cécile Cornet, c'est au tour de Tommy François de plier bagage. Selon Business Insider , la démission du vice-président de l'éditorial et des services créatifs d'Ubisoft (qui avait initialement été placé en congé administratif) aurait été annoncée aux employés la semaine dernière par la voix du PDG Yves Guillemot. Tommy François s'était impliqué dans la direction créative de nombreuses licences du groupe, dont Assasin's Creed, Far Cry ou encore Watch Dogs.