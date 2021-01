Twitch : un streameur espagnol atomise le record de viewers simultanés

On pensait les records de Twitch réservés aux streameurs américains, mais un certain TheGrefg, résidant en Espagne, vient de tordre le cou à cette idée reçue en pulvérisant le record de viewers simultanés lors d'un livestream hier soir. Possédant 16 millions d'abonnés sur YouTube et 6,2 millions de followers sur Switch, TheGrefg avait prévenu sa communauté de la présentation de son avatar dans le jeu Fortnite, rejoignant d'autres célébrités du monde du streaming comme Ninja, Loserfruit ou bien encore Lachlanen tant qu'icône du jeu. Le buzz était déjà présent avant même le lancement de l'événement qui a sans doute dépassé toutes les attentes avec un pic évalué à 2 390 718 viewers simultanés. C'est bien plus que Ninja qui avait réussi à réunir 667 000 spectateurs en simultané lors d'un événement compétitif, toujours sur Twitch en 2018.

A noter que la veille du reveal de son avatar, TheGrefg s'était déjà doucement approché du record de Ninja avec 660 000 viewers en même temps lors de l'évenement Galactus de Fortnite le 2 décembre dernier pendant l'évènement Galactus. Quant à son avatar, sachez qu'il sera mis à disposition des joueurs le 17 janvier prochain à un tarif pas encore connu, mais arrivera avec sa pioche et d'autres accessoires bien évidemment.