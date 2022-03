Tiny Tina’s Wonderlands : 23 min de gameplay walkthrough, il y a même un combat de boss

Tiny Tina’s Wonderlands, 2K Games nous propose de découvrir une grosse vidéo de gameplay, d'une durée de plus de 23 minutes. C'est littéralement une section entière du jeu qui est montrée, histoire qu'on puisse mesurer le potentiel de ce titre qui était au départ qu'un simple DLC de Borderlands 2, mais qui a pas mal évolué depuis pour devenir un jeu à part entière. Dans ce mini walkthrough, on découvre l'overworld qui n'est autre que cette map sur laquelle on peut se déplacement librement d'une zone à l'autre, avant de basculer en vue subjective pour revenir à des mécaniques de FPS plus classiques. De toutes les façons, ce Tiny Tina’s Wonderlands ne trompera personne et reprend les codes de Borderlands 3, en plus de son moteur et de ses assets pas mal recyclées. Mais l'histoire sera nouvelle avec un mélange entre armes à feu puissantes et sorts de magie impressionnants. On a même droit à un combatr de boss pour que les joueurs aient envie de céder à la précommande.



D'ailleurs, on vous rappelle que la sortie de Tiny Tina’s Wonderlands est attendue pour le 25 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





Afin d'accompagner les médias (comme nous) qui ont eu accès à la preview de