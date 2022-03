Tiny Tina’s Wonderlands : on a joué au spin-off délirant de Borderlands, nos premières impressions.

Tiny Tiny est un personnage de Bordelands qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Apparue dans Borderlands 2, puis présente dans Borderlands : The Pre-Sequel et Borderlands 3, la jeune geek survoltée a même vu le DLC de Borderlands 2 qui lui était consacré (Tiny Tina et la Forteresse du Dragon, paru en 2013) ressortir en novembre dernier en tant que produit autonome. Cette opération pas banale ouvrait la voie à Tiny Tina's Wonderlands, une nouvelle aventure qui sera directement disponible en stand-alone le mois prochain.

Nous avons pu mettre la main sur une version partielle, mais représentative, de ce futur jeu. Sur les six classes que comptera la version finale, deux étaient déjà disponibles à l'essai. Et si la quête principale nous était encore interdite d'accès, nous avons tout de même pu remplir plusieurs quêtes secondaires dans une vaste zone ouverte. De quoi mener en quelques heures notre personnage du niveau 9 au niveau 13. Nous avons tout d'abord essayé durant quelques dizaines de minutes la classe Sème-la-mort, qui peut sacrifier une partie de sa santé pour infliger des dégâts supplémentaires, et qui dispose d'un familier demi-liche infligeant des dégâts de magie noire aux ennemis. Mais notre choix s'est finalement arrêté sur le Trucidopathe, capable de lancer une épée fantôme tournoyante sur ses adversaires, et dont les chances de coups critiques sont augmentées de base de 30 %. Si chaque type de personnage dispose d'un arbre de compétences relatif à ses capacités spéciales, tous partagent le même système de statistiques héroïques. Ainsi, Force, Dextérité, Intelligence, Sagesse, Constitution et Syntonie agissent respectivement sur les dégâts critiques, les chances de coups critiques, la recharge des sorts, les dégâts élémentaux, le niveau max de bouclier/santé, et la recharge des compétences. Dans ces conditions, augmenter au maximum la Force du Trucidopathe semble aller de soi. Et nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer qu'il est possible de monter ainsi une véritable brute, capable d'infliger un nombre extrêmement élevé de dégâts par seconde !







DE D&D À B&B, ET DU MJ AU MB





Si ces statistiques fleurent bon le jeu de rôle médiéval-fantastique, c'est tout à fait normal. Tout comme Tiny Tina et la Forteresse du Dragon par le passé, Tiny Tina's Wonderlands troque l'univers futuriste de Borderlands pour une partie de Bunkers & Brutasses, un jeu de rôle sur table parodiant évidemment le célèbre Donjons & Dragons. Toujours aussi geek, Tina tient le rôle de Maître du Bunker et organise donc la partie. En tant que joueur, nous incarnons donc un personnage de Bunkers & Brutasses lui-même incarné par un personnage de Borderlands. Ce contexte "méta" donne l'occasion aux participants au jeu de rôle de briser régulièrement le quatrième mur en commentant l'action en cours. Un médaillon avec leur portrait apparaît alors en haut à droite de l'écran, ce qui nous a permis de constater qu'un homme nommé Valentine et un robot nommé Frette étaient de la partie dans le monde "réel". Qu'il s'agisse de Tina expliquant aux joueurs qu'ils tombent subitement sur "un énorme machin-bidule hyper magique" ou de Valentine proposant de laisser tomber la quête en cours au premier obstacle rencontré, les remarques de ces vrais-faux joueurs sont généralement humoristiques. Ces interventions mettent également en valeur une version française aux petits oignons. Non seulement les voix sonnent juste, mais les traducteurs ont réalisé un véritable travail de localisation en adaptant les références culturelles. Ainsi lors d'une quête visant à déclencher une révolution dans une mine de gobelins, vous aurez l'occasion d'entendre Valentine fredonner et détourner les paroles de la chanson "Ma révolution" de Jenifer. On imagine aisément qu'en VO, c'est une toute autre chanson qui est utilisée.





BORDERLANDS MÉDIÉVAL ET FANTASTIQUE ?