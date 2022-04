Tiny Tina’s Wonderlands : déjà un premier DLC baptisé "Coiled Captors", trailer et détails

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible sur PC et consoles. 2K Games et Gearbox Software ont évidemment d'ores et déjà pensé à la suite et cela se traduit dès aujourd'hui par un premier DLC dévoilé par le biais d'un trailer on ne peut plus officiel. Répondant au nom de "Coiled Captors" pu "Ophide Perfide" en bon français, il sera découpé en 4 événement qui seront lancé avec une semaine d'intervalle à chaque fois. Le premier arrivera demain, le 21 avril, et il sera question d'affronter un dieu ancien pris au piège dansd le corps d'un worg des mers, piégé dans une montagne de glace. Ce nouveau boss à éliminer et qui prend me nom de

Dans quelques jours, cela fera un mois que"Chums" possède quatre formes évolutives qui se débloqueront au fur et à mesure, sachant qu'il devient plus puissant à chaque fois.À chaque transformation, il apprendra de nouvelles attaques et obtiendra de nouvelles capacités, sans compter qu'à chaque mort, on est éjecté du miroir, obligeant alors à retraverser tout le donjon pour le combattre à nouveau. Mais ce n'est pas tout, histoire de corser la difficulté un peu plus, le Chum ne sera pas tout seul dà l'intérieur de sa caverne, et il faudra affronter des ennemis de niveau 13. Voici le détail des événements de ce premier DLC découpé en 4 parties :

Première forme : 18 h 30 le 21 avril

Deuxième forme : 18 h 30 le 28 avril

Troisième forme : 18 h 30 le 5 mai

Quatrième forme : 18 h 30 le 12 mai





Comme d'habitude, pour accéder à ce contenu supplémentaire, il est possible de le récupérer à l'unité ou par le biais du Season Pass.