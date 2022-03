Tiny Tina’s Wonderlands : un Endgame qui promet d'être riche et renouvelé, un trailer pour convaincre

Tiny Tina’s Wonderlands, le spin-off délirant de Borderlands 3 qui mettra l'accent sur Tiny Tina, un personnage fortement apprécié des fans. Aujourd'hui, 2K Games et le studio Gearbox Software ont décidé de parler du Endgame, qui permettra de continuer l'expérience une fois le jeu terminé. Baptisé "Chambre du Chaos", ce endgame permettra de proposer du contenu inédit et surtout en constante évolution, afin de maintenir l'attention des joueurs plusieurs mois après la sortie du titre. D'après le communiqué, on découvrira un portail une fois l'aventure bouclée, donnant accès à un donjon aléatoire, rempli de variables uniques, d’ennemis tueurs et de méthodes pour rendre son run plus ou moins compliqué. Un aperçu de la Chambre du Chaos a été partagé à travers ce trailer promotionnel où l'on voit des streameurs s'amuser et crier dans leur micro. Un classique de mise en scène.





Plus que quelques semaines avant l'arrivée sur PC et consoles deGearbox Software tient cependant à donner des détails sur ce endgame, notamment sur le fait qu'un "run" s'appuie sur trois salles de donjon aléatoires, un combat contre un mini-boss, trois salles de donjon supplémentaires, et un combat contre un boss principal. En se plongeant dans cette Chambre du Chaos, les joueurs seront amenés à faire des choix entre deux portails après chaque pièce pour déterminer ce qui les attend dans la suivante. Une fois la run effectuée, les joueurs remportent de la monnaie en jeu qu’ils peuvent dépenser dans une station Modifier Enchantement pour peaufiner leur équipement préféré. D'ailleurs, voici ce qu'incluent les facteurs supplémentaires :

Cristaux : Durant la run Chambre du Chaos, les joueurs peuvent récolter et utiliser des cristaux pour gagner plus de récompenses. Les joueurs peuvent amasser des cristaux en en brisant un dé cristallin, d’une couleur arc-en-ciel éclatante, qui apparaitra une fois une salle achevée, et en complétant des objectifs secondaires facultatifs qui sont assignés aléatoirement à chaque salle.



Bénédictions : En récoltant assez de cristaux pour activer un autel, les joueurs peuvent recevoir des Bénédictions, allant de l'augmentation des dégâts critiques ou de la capacité des munitions, aux buffs d'attaque de mêlée et de vitesse de déplacement, et plus encore.



Malédictions : A l’opposé des Bénédictions, les Malédictions sont des debuffs qui prolongent le reste de la run et peuvent rendre la survie des joueurs encore plus difficile - mais un risque plus élevé entraine de meilleures récompenses.

Après avoir terminé la Chambre du Chaos, un coffre bourré de butin très attractif attendra les joueurs dans la zone du Butin Chaotique. Cependant, pour les grinders dédiés à un loot, la véritable récompense de la Chambre du Chaos pourrait se cacher dans la panse de statues de lapins, légèrement dérangeantes qui libèreront l’équipement qu’une fois rassasiées avec suffisamment de cristaux.

La sortie de Tiny Tina’s Wonderlands est prévue pour le 25 mars 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, et Xbox One.