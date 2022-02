Tiny Tina’s Wonderlands : 2 nouvelles classes présentées + de nouveaux détails

Il reste un peu moins de 2 mois avant l'arrivée de Tiny Tina’s Wonderlands, ce spin-off de Borderlands qui va nous plonger dans l'univers délirant de Tiny Tina, un personnage bien connu des joueurs de Borderlands 2. Aujourd'hui, il est question de découvrir deux nouvelles classes, les Sème-la-mort et les Gardes Fongiques qu'on peut découvrir en détails dans cette nouvelle vidéo. Avec leur look bien badass, les Sème-la-mort (ou Graveborn en VO) ont cette faculté d'échanger des dommages contre des points de vie, ce qui leur permet d'accéder à la magie noire et de faire appel à des pouvoirs dévastateurs. On peut aussi les voir déambuler avec des demi-liche, ce qui a pour faculté de déclencher des compétences d'élimination qui invoqueront des sbires supplémentaires.Quant à la deuxième classe présentée aujourd'hui, il s'agit des Gardes Fongiques, qu'on peut compatrer à des archers, proches de la nature et capables de faire usage de magie également. Ils peuvent en effet invoquer des tornades et tirer des flèches arcaniques. Ils sont eux aussi accompagnés d'un sbire, un champignon bipède capable de qui sécréter des toxines. Du coup, avec ces 2 classes en plus, cela porte à six le nombre total, puisqu'on a déjà eu un aperçu des classes Trucidopathe, Brr-Zerker, Défouromage et Frappaclysmique. Mais ce n'est pas tout, 2K Games en profite pour révéler un peu plus de détails sur le système de multiclasses, qui permet de combiner le pouvoir de deux classes différentes pour profiter du meilleur et devenir un être hybride. Si ce système de multiclasse n'est pas disponible au début de l'aventure, on accède à de nouvelles options en ouvrant un second emplacement de classe, avec plusieurs options de création de personnages en sus. Chaque classe est définie par un Exploit de classe permanent, deux Compétences d’Action iconiques au choix et un arbre de compétences rempli de capacités passives. De quoi multiplier les plaisirs.La sortie de Tiny Tina’s Wonderlands est attendue pour le 25 mars 2022 sur PC; PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.