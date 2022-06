Tiny Tina’s Wonderlands : une date pour la version Steam, et un nouveau DLC annoncé

Lorsqu'il est sorti le 25 mars dernier sur consoles et PC, Tiny Tina's Wonderlands était exclusif à l'Epic Games Store, ce qui a pas mal frustré les joueurs qui ne jurent que par Steam. Mais l'attente est terminée, puisque 2K Games nous annonce enfin la disponibilité de son jeu sur la plateforme de Valve Software à partir du 23 juin 2022 à 19h pétantes. Il faut dire que le jeu a été l'un des plus recherchés sur Steam ces derniers mois, ce qui va permettre au jeu de connaître une seconde jeunesse sur PC. D'ailleurs, histoire de choyer ces nouveaux acheteurs, Gearbox Software et 2K Games propose le jeu à un prix spécial de lancement, permettant en sus de recevoir le pack héroïque d'armure en or, et ce jusqu'au 7 juillet 2022. Deux éditions sur Steam seront par ailleurs proposée : l'Édition standard (59,99€) ou l'Édition Merveilleux Chaos (79,99€), sachant que ce dernier comprend le pack de contenus bonus du Seigneur Dragon, ainsi que le Season Pass avec une classe supplémentaire disponible ultérieurement, le pack d'objets cosmétiques Étalon du cul, qui font partie des 4 contenus téléchargeables Miroir du Mystère.







2K Games en profite pour annoncer l'arrivée d'un nouveau DLC, répondant au nom de "Tentative d’extraction", lui aussi disponible le 23 juin et qui permettra d'aller affronter Fyodor le gardien des âmes qui règne sur sa horde d'âmes égarées, au plus profond de sa forteresse montagneuse. Et vous l'aurez compris, ce DLC est évidemment rattaché au personnage de Vesper.