The Quarry : c'est le nouveau jeu de Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures) et de 2K Games

Alors qu'on apprenait récemment que 5 nouveaux chapitres de The Dark Pictures allaient être annoncés un autre dépot de marque confirme que le studio Supermassive Games travaille en plus sur une toute nouvelle licence. C'est le site VGC qui a relayé la découverte en premier lieu , dévoilant le nom du jeu (The Quarry) et l'éditeur qui travaille avec le studio anglais, à savoir 2K Games. Il s'agira donc de la première collaboration entre les deux sociétés, puisque jusqu'à présent, Supermassive Games avait travaillé avec Sony Interactive Entertainment pour Until Dawn et Bandai Namco Entertainment pour The Dark Pictures. Evidemment, à ce stade, on ne sait pas vraiment de quel genre de jeu il s'agira, mais connaissant les habitudes et le CV du studio, il y a de fortes chances qu'on reste dans le registre du jeu narratif avec intrigue flippante à la claf. A moins qu'ils décident de changer du tout au tout...