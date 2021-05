The Outer Worlds : Microsoft croit dur comme fer en la franchise et en devient l'éditeur officiel

Karl Slatoff , PDG de Take-Two et donc de Private Division, l'éditeur du premier volet, s'est ainsi exprimé sur le sujet lors d'une conférence sur les résultats trimestriels :



"Nous participerons à la franchise et à tout ce que l'avenir réserve lui réserve. Nous sommes donc très confiants. Nous pensons que l'audience continue de croître et que le jeu lui-même a encore beaucoup de vie devant lui, et nous verrons ce que l'avenir lui réserve. Mais nous pensons que c'est une franchise sur le long terme et c'est certainement une chose dont nous sommes heureux de constater vu les résultats."



Un scénario idéal visiblement partagé par Microsoft : Private Division a déclaré au micro de Gematsu que la firme serait désormais l'éditeur principal pour tous les futurs jeux de la saga. Une passation de pouvoir assumée : " nous sommes absolument ravis de voir où cela ira", affirme la filiale de Take-Two. Pour le moment, celle-ci continue d'éditer les projets actuels du premier opus, à savoir le DLC "Murder on Eridanos" pour la version Switch. Mais à l'avenir, Microsoft sera définitivement à la charge de The Outer Worlds.





Maintenant que Microsoft a dépensé un sacré paquet dans l'acquisition de firmes diverses et variés, il compte bien le faire savoir au monde entier en le criant haut et fort. Et c'est bien normal, notamment quand on dépense, par exemple, 7,5 milliards de dollars pour racheter Bethesda. Dans l'appétit vorace du géant américain, on a également pu voir Obsidian Entertainement se faire avaler : de ce fait,. Et beaucoup d'espoirs reposent sur cette franchise, qui n'a pourtant qu'un seul épisode à son actif, sorti en octobre 2019.