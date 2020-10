The Outer Worlds : l'exclusivité de l'Epic Games Store bientôt terminée, le jeu daté sur Steam

Private Division annonce par le biais d'un communiqué officiel que le titre d'Obsidian Entertainment sera disponible sur Steam à partir du 23 octobre prochain. Aucun tarif n'est spécifié pour le moment, mais nul doute qu'une petite ristourne temporaire sera accordée pour attirer le chaland.



On rappelle que The Outer Worlds est sorti le 25 octobre 2019 sur PC, Xbox One et PS4, et le 5 juin de cette année sur Nintendo Switch. N'oublions pas non plus que depuis le 9 septembre dernier, le premier DLC sc

On aurait tendance à l'oublier, mais jusqu'à présent, la version PC de The Outer Worlds était exclusive à l'Epic Games Store. Ce traitement de faveur - qui aura duré un an - va bientôt prendre fin, puisqueénarisé "Péril sur Gorgone" est disponible séparément ou via le Pass, sachant que la console hybride de Kyoto sera servie plus tard. Quant à la seconde extension majeure, baptisée "Meurtre sur Eridan", arrivera durant le premier semestre 2021.