The Outer Worlds : le jeu s'offre une 1ère extension au Xbox Games Showcase, voici le trailer

The Outer Worlds. Le studio a levé le voile lors du Xbox Games Showcase de cet après-midi : il s'agit d'une première extension baptisée "Peril on Gorgon". "Ce contenu téléchargeable apportera à ses employés plus de ce qu’ils aiment déjà dans cet univers fortement teinté d’humour grinçant grâce à un nouveau scénario mixant pulp et film noir qui vous emmènera sur l’astéroïde Gorgon, pour enquêter sur les mystérieuses origines de l’Adrena-Time, est-il expliqué sur le Xbox Wire Vous trouverez également de nouvelles armes, armures, des Défauts inédits, mais aussi la liberté d’appréhender les différents problèmes se posant à vous comme vous l’entendez, ce qui faisait le charme du titre d’origine. Et ce n’est pas tout ! Vous pourrez dorénavant progresser jusqu’au niveau 33 pour continuer à vous approprier votre personnage en l’équipant de nouvelles capacités."