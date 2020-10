The Outer Worlds 2 : le jeu en préproduction ? La rumeur du jour

Matt Booty (le patron des studios Xbox, Obsidian Entertainment ayant été racheté par Microsoft) affirmait qu'il n'était pas contre explorer encore plus l'univers de la licence. Même son de cloche chez le co-réalisateur Leonard Boyarsky qui, au passage, a indiqué que rien n'obligeait The Outer Worlds 2 à être un open world. En attendant d'en apprendre davantage sur les intentions du studio, rappelons que ce dernier travaille sur Avowed, un RPG prévu sur Xbox Series X et PC.





Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.



Could change into something else ofc, but this is the current status.