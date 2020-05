The Outer Worlds : des nouvelles images de la version Switch

Private Division propose de découvrir des nouvelles images de The Outer Worlds, histoire de rappeler que le jeu débarquera sur Nintendo Switch le 5 juin prochain. Comme toujours, il ne faut pas s'attendre à la même qualité visuelle que sur les autres machines, mais s'offrir une virée dans l'espace sans bouger de son lit, c'est assez tentant. Côté poids, on a appris récemment que le titre pèsera 9,80 Go. Proposé au prix de 59,99€ sur l'eShop, il est disponible en pré-téléchargement.Enfin, n'oublions pas que The Outer Worlds est sorti l'année dernière sur Xbox One, PC et PS4.