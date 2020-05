The Outer Worlds : le poids de la version Switch révélé, faîtes de la place

Déjà sorti depuis sept mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le monde coloré et futuriste de The Outer Worlds débarquera bientôt sur Switch pour le plus grand bonheur des explorateurs audacieux. Seulement voilà, avec son monde gargantuesque, le titre prendra-t-il beaucoup d'espace sur la plateforme de Nintendo ? L'eShop vient tout juste de clarifier la situation : le RPG d'Obsidian Entertainment pèsera très exactement 9,80GB.Un poids honnête compte tenu de l'aventure mais qui demande tout de même de se préparer un minimum, le disque dur de la Switch n'étant que très, très modeste. Vous voilà prévenus, d'autant plus qu'un patch day one de 6Go sera à télécharger "pour optimiser le gameplay ou rajouter des textures en haute résolution". Rendez-vous le 5 juin 2020.