The Medium : une vidéo de gameplay en 4K qui présente le concept de double réalité sur Xbox Series X

Le Xbox Games Showcase a été l'occasion de découvrir une toute nouvelle vidéo de The Medium particulièrement intéressante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle permettait de voir enfin ce concept de double réalité dont les développeurs de Bloober Team sont particulièrement fiers. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à le breveter pour s'assurer qu'il ne soit pas "piqué" par un autre studio. "À plusieurs moments dans le jeu, les joueuses et les joueurs pourront jouer dans un monde, puis dans l’autre, ou dans les deux en même temps, nous indique-t-on sur le Xbox Wire . Le jeu a été conçu pour garantir que chaque moment soit varié et riche en surprises."



Bloober Team ajoute : "Cette technologie apporte une expérience, une perspective unique et de nouvelles manières de jouer. Une énigme qui semble impossible à résoudre ou une échappatoire introuvable dans le monde réel ? La solution se trouve peut-être dans le monde des esprits, accessible grâce aux pouvoirs de médium de Marianne. Et comme chaque monde dispose de contrôles différents à la manette, l’exploration et la résolution d’énigmes peut également s’effectuer en simultané si le besoin s’en fait sentir."







Les développeurs rappellent que cette mécanique n'était pas envisageable sur Xbox One. "C’est un concept technologique que notre studio souhaitait mettre à profit depuis des années, mais en toute honnêteté, c’était jusqu’ici impossible à cause des limitations techniques de la génération précédente. Sans la technologie embarquée dans la Xbox Series X et les PCs les plus récents, nous serions incapables d’afficher deux mondes distincts simultanément. Cela nous permet également de passer instantanément d’un endroit à un autre, j’espère d’ailleurs que ce dernier point va redéfinir le genre horrifique."



Au passage, rappelons que les ambitions du studio pour The Medium sont telles qu'il a sollicité les services d'Akira Yamaoka, le compositeur de Silent Hill, pour s'occuper de la B.O. du jeu. The Medium - dont la date de sortie demeure inconnue - est prévu sur Xbox Series X donc, mais aussi sur PC.