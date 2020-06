The Medium : les développeurs louent une nouvelle fois la puissance de la Xbox Series X

"

Pour mémoire, The Medium sortira également sur PC, sachant que Bloober Team est également à l'oeuvre sur Observer : System Redux (PS5, Xbox Series X, PC). Les deux jeux sont attendus pour la fin de cette année.



Tomasz Gawlikowski. Ce type de technologie est limité à notre jeu. On ne sait jamais, mais si un jour, Activision, Sony ou un autre groupe souhaite utiliser une mécanique similaire à la nôtre, ils devront nous demander l'autorisation."

Si les développeurs de Bloober Team ont déjà eu l'occasion de dire tout le bien qu'ils pensaient de la Xbox Series X, ils en ont remis une couche lors d'une entrevue avec nos confrères d'EDGE. D'après eux, sans la prochaine console de Microsoft, ils n'auraient pas été en mesure d'aller jusqu'au bout du concept de The Medium. "Les plus grosses contraintes étaient d'ordre technique, c'est-à-dire trouver un moyen d'obtenir le résultat que nous voulions, a confié le producteur Jacek Zieba. A partir de quelques idées, nous avons commencé à développer le jeu sur la génération actuelle, avant de nous dire : 'OK, ce n'est pas possible'. Et puis, la Xbox Series X est arrivée, et on a pensé que ça pouvait peut-être fonctionner."Avant d'ajouter : "Nous n'avons pas le sentiment qu'il y a des limites. Avec le SSD, il n'y a aucun temps de chargement lorsque vous passez d'un monde à l'autre ; vous êtes là, c'est instantané. Des transititions aussi fluides renforcent l'immersion." Pour sa part, le lead game designer Wojciech Piejko estime que "la Xbox Series X a permis de résoudre plusieurs problèmes que [nous avions] avec les consoles d'aujourd'hui. On aurait pu sortir le jeu sur celles-ci, mais il n'aurait pas été le même ; il n'aurait pas collé à notre vision de départ."Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que pour The Medium, le studio a breveté la mécanique grâce à laquelle l'héroïne Marianne pourra voyager entre les deux dimensions.C'est quelque chose dont nous sommes très fiers