The Medium : des précisions sur le système de double réalité, on ne pourra pas l'activer n'importe quand

Jacek Zieba apporte quelques précisions bienvenues. "L'idée principale du jeu, c'est la dualité, offrir des points de vue différents, qu'il s'agisse de l'histoire ou du gameplay, explique-t-il. Voilà pourquoi la double réalité est l'une des fondations de The Medium. Elle ne se produit pas tout le temps, les joueurs n'en bénéficieront que pendant un tiers de l'aventure. Le reste du temps, l'intrigue se déroule dans une seule dimension : le réel, ou le monde spirituel."



Plus loin dans l'interview, il ajoute : "A certains moments du jeu, il sera possible de passer du monde réel au monde spirituel à des endroits précis. En revanche, on ne pourra pas switcher de dimension à n'importe quel moment du jeu, étant donné qu'il est conçu de manière à ce que des mécaniques de gameplay puissent être débloquées dans leur propre dimension, mais aussi lors des séquences de double réalité. [...] Si l'on pourra se sentir en sécurité dans un monde, lorsque la double réalité s'enclenchera, rien ne dit qu'une créature ne sera pas tapie dans l'ombre dans l'autre monde."



Enfin, concernant la durée de vie de The Medium, Jacek Zieba confirme qu'il faudra entre 8 et 10 heures pour le boucler. On rappelle que la sortie du jeu est fixée au 28 janvier 2021 sur Xbox Series X et PC, alors qu'on l'attendait pour le 10 décembre.





S'il y a une mécanique de The Medium qui a fait l'objet d'une attention toute particulière de Bloober Team, c'est bien celle de la double réalité. D'ailleurs, le studio polonais n'a pas hésité à déposer un brevet pour être sûr de ne pas se faire piquer l'idée. Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de Gamingbolt , le producteur