The Medium : avant le Xbox Games Showcase, des images du jeu apparaissent sur le store

Akira Yamaoka, réputé pour son travail sur la série Silent Hill. L'une des raisons qui expliquent que ce jeu d'horreur psychologique est attendu par les fans du genre. Sortie prévue pour la fin de cette année sur Xbox Series X et PC.

Le monde des esprits de The Medium est un reflet sombre de notre réalité, nous explique-t-on. Un endroit obscur et perturbant où nos péchés impunis, nos instincts mauvais et nos secrets infâmes s'incarnent. Ce monde a été inventé et conçu en s'inspirant des œuvres de Zdzisław Beksiński, un peintre surréaliste dystopique polonais reconnu dans le monde entier pour son style unique et remarquablement sinistre."Enfin, n'oublions pas de préciser que pour la B.O. de The Medium, les développeurs de Bloober Team ont sollicité les services d'