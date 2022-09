The Last of Us Part I : un comparatif vidéo PS3 vs PS4 vs PS5 pour constater les changements

The Last of Us Part I

Avec la publication des tests et l'autorisation par Sony Interactive Entertainment de permettre à la presse de balancer ses propres vidéos de, certains médias en ont profité pour réaliser des comparatifs entre les versions PS3 (2013), PS4 (2014) et PS5 (2022) du jeu de Naughty Dog. Forcément, avec un jeu qui franchit les générations et qui ose se vendre au prix fort, il faut bien regarder avant de sortir la CB. Pour le coup, on a choisi la chaîne YouTube "ElAnalistaDeBits" qui fait partie des meilleurs en termes de comparatifs vidéo. Pour The Last of Us Part I, ils analysent tout, de la résolution de l'image jusqu'aux modèles 3D des personnages, en passant par la distance d'affichage, l'éclairage, la végétation dans les décors, la qualité des textures, le nombre d'images par seconde, les animations, la physique et même les temps de chargement. Tout est comparé avec le plus grand soin, en testant à chaque fois les modes Fidélité et Performance de chaque version proposée. C'est du grand travail qui donne en résultat une vidéo de plus de 20 minutes et qui permet de constater tout le travail abattu par Naughty Dog en termes de refonte. Car oui, vous avez la preuve flagrante qu'il s'agit bien d'un remake et non d'un vulgaire remaster. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test à cette adresse là