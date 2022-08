The Last of Us Part I : le jeu sera bourré d'options d'accessibilité, voici la liste complète

Plus qu'une petite semaine avant l'arrivée de The Last of Us Part I, et bien qu'il ne s'agisse que d'un remaster/remake (c'est au choix, même Sony n'est pas d'accord dessus selon les territoires), pas mal de nouveautés sont à prévoir dans le jeu. Parmi celles-ci, il y a les options d'accessibilité qui ont été ajoutées, en reprenant les bases de ce qui avait été fait avec The Last of Us 2 il y a déjà deux ans. Ajout de l'audiodescription aux cinématiques, utilisation du retour haptique pour les dialogues, et bien d'autres fonctionnalités d'accessibilité, l'idée est de pouvoir faire profiter du jeu à toute personne, quelle qu'elle soit. Voici donc la liste de tout ce qui a été réalisé, sachant que toutes les langues dans le jeu sont impliquées. Chapeau.





The Last of Us Part I : liste complète des fonctionnalités d’accessibilité





Préréglages d’accessibilité

Comme pour The Last of Us 2, un grand nombre des fonctionnalités d’accessibilité ont été conçues pour fonctionner les unes avec les autres. C’est pourquoi il existe trois préréglages qui configurent tous les paramètres recommandés d’accessibilité visuelle, auditive et motrice. Vous pouvez également personnaliser ces préréglages pour créer une expérience sur mesure.







Commandes alternatives

Vous pouvez entièrement personnaliser les options de la manette DualSense de votre PS5, réassigner chaque commande à une touche différente, y compris le balayage du pavé tactile et la vibration de la manette. Vous disposez d’options individuelles qui permettent d’appuyer plutôt que de maintenir, et de maintenir plutôt que d’appuyer rapidement.















Agrandissement et aides visuelles

Des options sont disponibles permettant de régler avec précision la taille, la couleur et le contraste de l’ATH pour éviter toute frustration face à du texte, une interface ou des éléments du jeu trop petits ou difficiles à lire, et s’assurer que tout soit confortable. L’affichage contraste élevé est un mode de rendu spécial qui accentue le contraste des éléments du jeu. Il y a également une Loupe d’écran qui permet de zoomer sur n’importe quelle partie de l’écran avec le pavé tactile de la manette DualSense de la PS5.











Cinétose

Les mouvements simulés en 3D causent de l’inconfort à beaucoup de joueurs. Pour offrir une expérience visuelle confortable à tous, nous proposons des options pour régler les tremblements de la caméra, le flou cinétique, la distance de la caméra embarquée et même le champ de vision. Nous avons même intégré une option permettant d’afficher un point blanc persistant au centre de l’écran qui atténue cette sensation.









Navigation et parcours

Nous avons intégré de nouvelles façons pour les joueurs malvoyants et non voyants de naviguer dans l’univers. L’assistance de navigation peut vous guider à travers l’aventure du mode narratif, ou vous pouvez utiliser le mode Écoute amélioré pour explorer et trouver les ennemis et les objets à ramasser. Pour vous aider à naviguer le monde du jeu, il existe des options pour des commandes de traversée simplifiées, une assistance garde-corps, et la possibilité de passer des énigmes entièrement.







Synthèse vocale et signaux audio

Les informations représentées uniquement sous forme visuelle ne sont pas accessibles aux joueurs non-voyants. Plusieurs options sont disponibles pour véhiculer l’information à travers le son et les vibrations de la manette. Les signaux audio de parcours et de combat s’associent à l’audio du jeu pour créer des sons facilement identifiables liés aux actions récurrentes comme récupérer des objets, franchir des vides, etc. Ces signaux audio sont répertoriés dans un glossaire sonore que vous pouvez consulter à tout moment. De plus, les menus et autres textes à l’écran peuvent se voir donner voix grâce à l’option Lecteur d’écran. Si votre console est paramétrée en anglais avec le lecteur d’écran activé, The Last of Us Part I activera automatiquement le lecteur d’écran dans le jeu.















Accessibilité des combats

Nous voulons que les combats dans The Last of Us Part I soient accessibles à tous, c’est pourquoi nous avons créé différentes options qui peuvent changer l’expérience de jeu de manière significative. Par exemple, l’option Invisibilité vous permet de profiter de la furtivité, ce qui ne serait peut-être pas le cas autrement. Si vous avez des problèmes pour viser, vous pouvez vous accorder du temps supplémentaire en activant la visée au ralenti. Le but est de vous fournir tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour rendre l’expérience de jeu et le combat amusant et intéressant.







ATH

Les joueurs sourds, malentendants ou qui doivent jouer à bas volume ou sans le son n’ont pas forcément accès aux informations disponibles uniquement sous forme audio. Pour résoudre ce problème, Naughty Dog a inclut plusieurs options pour afficher l’information sous forme visuelle. Des indicateurs de détection vous permettent de savoir quand on vous a repéré en mode furtif. Vous pouvez également les conserver lors des combats : ils vous indiqueront les ennemis les plus dangereux.





Sous-titres

Les sous-titres sont une option d’accessibilité très prisée et le studio voulait vous proposer un large choix d’options de personnalisation. Vous pouvez en changer la taille et la couleur, ajouter un fond pour plus de contraste, afficher le nom de la personne qui parle, et même afficher une flèche directionnelle en direction des gens qui parlent qui ne sont pas présents à l’écran. Vous pouvez activer les sous-titres pour les dialogues des ennemis systémiques en mode furtif et lors des combats.









Difficulté du jeu

Parmi les fonctions d’accessibilité, The Last of Us Part I propose également différents niveaux de difficulté. À sa sortie, le jeu offrira plusieurs niveaux de difficulté : Très facile, Facile, Normal, Difficile, Survivant et Réaliste. Vous pourrez aussi personnaliser certains aspects de la difficulté pour façonner votre expérience. Vous pouvez ainsi régler les paramètres de difficulté liés aux dégâts subis, à l’efficacité des ennemis et des alliés, à la furtivité et aux ressources. Les trophées ne sont pas spécifiques à un niveau de difficulté.