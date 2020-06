The Last of Us Part 2 : quand Dina fait l'unboxing de la PS4 et découvre le premier épisode

Alors que The Last of Us Part 2 est sur toutes les lèvres, notamment depuis que les tests ont été publiés, du côté des joueurs, on s'apprête à recevoir celui qui concourt directement à la place du GOTY 2020. Bien sûr, il est trop tôt pour savoir su le chef d'oeuvre de Naughty Dog parviendra à surpasser des titres tels que Cyberpunk 2077 ou Ghost of Tsushima, mais il semble bien partie pour marquer l'année d'une empreinte indélébile. Assez présents sur les réseaux sociaux, certains acteurs du jeu tels que Troy Baker (Joel) et Ashley Johnson (Ellie) sont aujourd'hui de grands noms de l'industrie. Or, avec The Last of Us 2, nous avons fait connaissance d'une jeune femme il y a deux ans, une certaine Cascina Caradonna qui n'est autre que la personne qui a prêté ses traits de visage au personnage de Dina, la petite amie d'Ellie dans le jeu. Pour le reste, à savoir la voix, le corps et le jeu d'acteur, c'est l'actrice Shannon Woodward qui s'est chargée de la performance capture.



>>> LIRE NOTRE TEST DE THE LAST OF US PART 2







Mais parce qu'on retient plus facilement un visage que le reste, c'est Cascina Caradonna qui s'est retrouvé sous les spotlights, sachant qu'elle possède un compte Instagram et une chaîne YouTube sur lesquels elle est plutôt active. Si elle partage essentiellement des moments de sa vie, on imagine que Cascina Caradonna commencera à nous révéler des anecdotes croustillantes une fois que le jeu sera sorti et que ses engagements (NDA, secrets de confidentialité, etc.) envers Naughty Dog seront levés. En attendant l'arrivée de The Last of Us 2 le 19 juin prochain, Cascina Caradonna a décidé qu'il était temps pour elle de découvrir le premier épisode puisqu'elle n'avait pas eu l'occasion de le faire. Elle est donc parti s'acheter la console + le jeu, d'en faire un unboxing et de se lancer dans l'aventure. Des moments qu'elle partage sur YouTube et qu'on vous relaie sur JEUXACTU avec grand plaisir. Si vous ne connaissez pas cette Cascina Caradonna, accrochez-vous, c'est un sacré bout de femme, avec beaucoup d'auot-dérision. Please enjoy.