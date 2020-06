The Last of Us Part 2 : à trois jours de la sortie du jeu, le plein de nouvelles images

Alors que The Last of Us 2 sortira dans trois jours sur PS4 (19 juin), Naughty Dog propose de découvrir des nouvelles images qui rappellent le caractère particulièrement sombre de cet épisode. Là encore, les développeurs ont décidé de mettre en avant des séquences jamais montrées jusqu'à présent, et durant lesquelles Ellie devra être solide pour espérer s'en sortir.Vous n'êtes pas sans savoir que notre test de The Last of Us 2 est en ligne depuis la semaine dernière, et que le jeu a récolté de nombreux 10/10 par la presse spécialisée. A noter que nous avons également réalisé un test vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube.