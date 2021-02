The Last of Us : Mahershala Ali dans le rôle de Joel dans la série HBO ? La folle rumeur qui enflamme Internet

C'est la folle rumeur qui court depuis quelques minutes : le rôle de Joel dans la série HBO "The Last of Us" aurait été offert à l'acteur doublement oscarisé Mahershala Ali. Une information qui nous vient du site The Illuminerdi , spécialisé dans la pop culture, et qui titre en gros avoir des informations exclusives à ce sujet. D'après nos confrères, la production aurait en effet jeté son dévolu sur l'acteur de 46 ans, révélé en premier lieu dans la série House of Card avant d'obtenir deux Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, la première fois pour Moonlight en 2017, la seconde pour Green Book l'année suivante en 2018. Mahershala Ali est aussi connu pour avoir été le personnage principal de la Saison 3 de True Detective et est attendu dans le rôle de Blade dans le Marvel Cinematic Universe.

C'est la grosse rumeur du soir : le rôle de Joel dans la série The Last of Us pour HBO aurait été offert à Mahershala Ali. pic.twitter.com/hHS40DsNIQ — Maxime CHAO (@MaximeChao) 10 février 2021

Craig Mazin, le scénariste de la série Chernobyl, qui va assurer d'écrire l'histoire, mais aussi de produire le film. Si le réalisateur n'a pas encore été trouvé, sachez que c'est le metteur en scène russe

Bien sûr, très rapidement, ce choix a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, certains évoquant la non-ressemblance de l'acteur avec le personnage, tandis que d'autres parlent de Blackwashing à Hollywood. Toujours est-il que Mahershala Ali a tout a fait la carrure et le talent pour endosser un rôle aussi torturé que celui de Joel Miller dans The Last of Us. En attendant d'en savoir davantage, et confirmer ou infirmer cette rumeur folle, sachez que la série HBO de The Last of Us est une co-production entre Sony Picture Television, PlayStation Productions, Word Games, et Neil Druckmann, le game director du jeu. On sait aussi que c'estKantemir Balagov qui va réaliser le pilote, lui qui a été primé à Cannes et nommé aux Oscar. Le combo de tous ces talents s'annonce d'ores et déjà explosif.