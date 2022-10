The Last of Us 3 : Laura Bailey d'accord pour incarner de nouveau Abby ? Sa réponse

The Last of Us Part II - ou se sont fait spoiler - savent à quel point Abby Anderson est un personnage controversé. On ignore si c'est la vérité, mais certains joueurs affirment avoir refusé de poursuivre l'aventure et acceptent l'idée de ne jamais voir la fin du jeu. En tout cas, Neil Druckmann, le réalisateur de la série, a laissé entendre il y a plus d'un an qu'un The Last of 3 était possible même s'il faudrait attendre des années avant que le projet ne se concrétise. "

Ceux qui ont terminéHalley Gross et moi avons écrit les grandes lignes d'une histoire que nous ne sommes pas en train de développer mais qui, je l'espère, pourra un jour voir le jour, avait-il confié. Cette histoire explore un peu ce qui se passe après. Nous verrons bien."

Avant d'ajouter : "Avec un seul jeu, il n'y a pas de modèle de ce qu'est une franchise, mais avec deux jeux, il commence à y avoir un schéma. J'ai maintenant l'impression qu'il y a des thèmes structurels et des thématiques auxquels on devra s'en tenir pour créer un troisième jeu." Si The Last of Us 3 devait voir le jour, les fans auraient-ils envie d'un retour d'Abby ? En tout cas, Laura Bailey, la comédienne qui l'incarne, serait d'accord. "Je reprendrai le rôle sans même réfléchir, a-t-elle expliqué à Comic Book Movie. Je sais qu'il y a eu une grosse polémique autour du personnage, mais c'est l'un des rôles les plus marquants de toute ma vie. Si l'occasion devait se présenter, je me glisserais de nouveau dans la peau d'Abby, c'est 100 % certain. La série est incroyable et je suis impatiente d'en découvrir davantage."



Avant une officialisation de The Last of Us 3 qui, pour l'instant, relève du pur fantasme, rappelons que l'oeuvre de Naughty Dog va faire l'objet d'une série TV dont la diffusion est prévue pour début 2023 sur HBO. C'est l'acteur Pedro Pascal qui interprétera Joel, tandis que Bella Ramsey campera Ellie. Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, pour leur part, sont à l'écriture et à la production.