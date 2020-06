The Last of Us 2 : le jeu s'est inspiré du premier épisode, Neil Druckmann explique comment (spoiler)

Si vous n'avez pas encore terminé The Last of Us 2, nous vous conseillons grandement de ne pas lire les lignes qui suivent. En effet, dans le cadre d'une interview accordée à IndieWire , Neil Druckmann (réalisateur) explique comment le jeu s'est inspiré du premier épisode : il s'agit de l'élément principal de l'intrigue. Dans The Last of Us, l'un des moments forts du titre est la période hivernale durant laquelle on incarne Ellie. Une bascule dont on parle encore aujourd'hui tant elle a surpris les joueurs avec une terrible efficacité. Naughty Dog a donc décidé de renouveler l'expérience dans The Last of Us 2."Dans The Last of Us, la séquence la plus excitante est l'inversion des rôles : alors que vous incarnez l'archétype même du héros, vous vous retrouvez subitement dans la peau d'Ellie, indique Neil Druckmann. La manière dont ça a parfaitement fonctionné nous a inspirés, et lorsque l'on a décidé de faire un jeu basé sur l'empathie, on savait que l'on devait insister encore plus là-dessus, c'est-à-dire créer des liens avec des personnages inattendus. Comme le joueur avait déjà vécu des événements avec Ellie et Joel dans The Last of Us, nous les avons mis dans un contexte tragique pour que vous perceviez les choses sous l'angle de la vengeance, juste avant d'incarner Abby. En fait, c'est une sorte de récit miroir portant sur la rédemption d'une personne qui, en tuant Joel pour venger son père, a déjà accompli ce qu'Ellie essaie de faire tant bien que mal."Le bonhomme ajoute que dans d'autres circonstances, Ellie et Abby auraient même pu être amies, ce qui paraît évident quand on connaît leur force de caractère. Durant la même entrevue, Neil Druckmann souligne pourquoi les joueurs ont l'opportunité de contrôler Abby avant qu'elle élimine Joel. "Nous souhaitions que dès le départ, les gens ressentent de l'empathie à son égard, affirme-t-il. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'était que vous vous glissiez dans sa peau, passiez du temps avec elle, voyiez ce qui la rend vulnérable et l'effraie. Par exemple, on s'aperçoit qu'elle a le vertige, qu'elle a un faible pour Owen et qu'elle a du mal à supporter sa relation amoureuse [avec Mel, ndlr], et que des gros enjeux pourraient justement les éloigner l'un de l'autre."Si vous avez lu notre test de The Last of Us 2 , vous savez déjà à quel point le jeu nous a marqués. On rappelle que le jeu est disponible depuis la semaine dernière, et que nous avons même pris le temps de faire un test vidéo sur notre chaîne YouTube.