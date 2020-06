The Last of Us 2 : une courte vidéo avec des citations élogieuses de la presse spécialisée

Comme les notes parlent d'elles-mêmes, Sony Interactive Entertainment a mis en ligne un court trailer de The Last of Us 2 où sont regroupées les citations les plus élogieuses de la presse spécialisée. Pour nos confrères des Numériques, le jeu de Naughty Dog est tout simplement "monumental", tandis que CNews.fr estime qu'il s'agit d'une "oeuvre poignante". Pour sa part, Julien Chièze qualifie les aventures d'Ellie de "chef d'oeuvre". Juste derrière, on a donc droit à un rappel des notes obtenues par The Last of Us 2, dont deux 5/5, un 10/10 et un 20/20.Comme vous l'avez certainement remarqué sur les réseaux sociaux, c'est à partir d'aujourd'hui que The Last of Us 2 est officiellement disponible sur PS4. Au cas où, on rappelle que notre test écrit se trouve à cette adresse , alors que notre test vidéo est accessible via notre chaîne YouTube