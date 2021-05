The Last of Us 2 : un patch pour y jouer sur PS5 en 60fps, le GOTY 2020 s'offre un nouveau trailer

Une fois le patch 1.08 pour The Last of Us Part II installé sur PS5, vous trouverez une option dans Affichage qui vous permettra de paramétrer la fréquence d’images cible à 30 ou 60 IPS, peut-on lire. Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus."Naturellement, le studio américain a glissé un trailer d'une minute qui, tout en rappelant les récompenses et autres 10/10 attribués par la presse, offre un aperçu du rendu visuel.

A noter qu'Arne Meyer, directeur de la communication chez Naughty Dog, tease malicieusement les projets à venir de la maison. "L’équipe a exploré le matériel de la PS5 et les possibilités qu’offre la console depuis sa sortie l’année dernière, et nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve l’avenir, explique-t-il. Ce patch n’est que la première étape de notre travail sur PS5. Nous vous ferons signe quand nous aurons d’autres infos à partager avec vous !"Il est encore trop tôt pour voir débarquer The Last of Us 3, même si Neil Druckmann (réalisateur) a confié récemment avoir commencé à travailler sur le scénario du jeu. "Halley Gross [scénariste, ndlr] et moi avons écrit les grandes lignes d'une histoire que nous ne sommes pas en train de développer mais qui, je l'espère, pourra un jour voir le jour, a-t-il avoué à nos confrères d'IGN. Cette histoire explore un peu ce qui se passe après. Nous verrons bien." En tout cas, Naughty Dog a la console pour.