The Last of Us Part II : un mode réaliste et le permadeath pour bientôt ?

Si jamais vous avez trouvé The Last of Us Part II un peu trop rapide, voire carrément trop facile, sachez que Naughty Dog semble avoir pris le problème à bras-le-corps, avec de nouvelles options pour se compliquer la vie. En effet, comme nous le montre PowerPyx, la liste des trophées du jeu a été mise à jour et on y trouve désormais des références à un nouveau mode de difficulté "réaliste" (Grounded Mode), et à une option Permadeath. Si vous avez déjà joué au premier Last of Us, le mode réaliste devrait vous rappeler des souvenirs avec moins de matériel de craft à disposition, pas de HUD, pas de pouvoirs (comme le mode écoute) et des ennemis bien plus solides. Bien sûr, il devrait être possible de combiner ce mode avec l'option permadeath, si jamais vous aimez relever des défis bien corsés. Tout ceci arrivera dans le jeu via le patch 1.03 qui ne devrait pas tarder à être déployé.

The Last of Us 2 just got DLC Trophies. Patch 1.03 with Grounded Difficulty + Permadeath Mode incoming. pic.twitter.com/drUsvnHqIk — PowerPyx (@PowerPyx) 10 août 2020