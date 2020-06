The Last of Us 2 : Naughty Dog promet une I.A. ennemie particulièrement affûtée

Qualifié de chef-d'oeuvre, The Last of Us n'en était pas moins perfectible, notamment au niveau de l'I.A. ennemie qui pouvait manquer de nuance. C'est un point sur lequel Naughty a travaillé dans le cadre de The Last of Us 2, comme l'a confié le co-réalisateur Anthony Newman à nos confrères d' UnGeek . "Dans le premier épisode, quand vous abattiez quelqu'un avec une arme silencieuse telle qu'un arc, les ennemis ne savaient pas d'où ça venait, a-t-il expliqué. En revanche, si l'un d'eux voyait son partenaire mourir sous ses yeux, il vous repérait immédiatement. En fait, il n'y avait que deux types de réactions : soit ils savaient, soit ils ne savaient pas."Avant d'ajouter : "Dans The Last of Us 2, nous avons ajouté une sorte d'état intermédiaire. Plus concrètement, si un ennemi se fait éliminer devant l'un de ses amis, ce dernier donnera bien évidemment l'alerte, mais il ne saura pas où vous vous trouvez exactement. [...] Du coup, vous pourrez les entendre dire : 'Je pense que ça vient de là'. Ils ne seront pas sûrs d'eux mais auront une vague idée de l'endroit où vous vous cachez." Pour un maximum de réalisme, de justesse et d'équilibre, les développeurs ont raisonné comme s'ils étaient à la place des adversaires."Ils ne sont pas dotés d'une intelligence infaillible, a souligné Anthony Newman. Nous nous sommes mis dans leur peau : 'Si j'étais dans leur situation, qu'est-ce que je ferais ?'. Nous avons essayé d'offrir aux ennemis le même degré de connaissance et de perception." Il sera intéressant de voir ce que tout ça donne manette en main, pour mieux saisir les bienfaits de ces retouches. En attendant, on rappelle que la sortie de The Last of Us 2 reste fixée au 19 juin prochain.