The Last of Us 2 : Metacritic prend des nouvelles mesures pour lutter contre le review bombing

Il n'aura échappé à personne qu'au moment de sa sortie, The Last of Us 2 a fait l'objet d'un review bombing d'une violence rare, d'autant que les utilisateurs derrière les avis négatifs n'avaient même pas touché au jeu. Le motif qui revenait le plus souvent était le soi-disant message LGBT que Naughty Dog aurait tenté de véhiculer par le biais d'Abby. L'ampleur du phénomène - sur un laps de temps ultra court, c'est le but - fut tel que Metacritic a décidé de prendre des nouvelles mesures afin d'en limiter l'impact à l'avenir, comme le révèlent nos confrères de GameSpot "Nous avons intégré un délai de 36 heures pour toutes les critiques soumises par les utilisateurs, afin de nous assurer qu'ils aient le temps de jouer aux jeux avant de donner leur avis", a expliqué un porte-parole qui, par ailleurs, a souligné que cette décision n'avait pas été prise par rapport à un jeu en particulier. Malgré tout, on ne peut s'empêcher de penser que le cas de The Last of Us 2 a incité Metacritic à ajuster sa politique. Même si cette précaution ne devrait pas empêcher les review bombers de continuer d'agir, il est intéressant de voir que ces actes sont pris avec sérieux.Rappelons que la comédienne qui double Abby Anderson, à savoir Laura Bailey, a affirmé avoir reçu des menaces de mort et de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux.