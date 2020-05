The Last Guardian : un film serait en préparation par le scénariste de King Kong, premiers détails

Kevin Mishe sous sa société Misher Films (Le Roi Scorpion) : surtout, le projet serait écrit par Max Borenstein, le scénariste de Godzilla et King Kong : Skull Island. Le rapport entre ces mythiques créatures, la relation qu'elles entretiennent avec l'homme et notre cher Trico, bête iconique de The Last Guardian, paraît évidente et Borenstein semble être un spécialiste en la matière ; pour autant, difficile de ne pas hausser le sourcil quand on connaît son travail taillé pour les blockbusters, loin, très loin de la finesse d'écriture implicite de la Team Ico. Ce nouveau film serait donc l'occasion pour le scénariste de s'atteler à quelque chose de plus personnelle, plus poétique, sans avoir à caser une démolition de building toutes les quinze minutes. Du moins, on l'espère.



Quant à la trame du film elle-même, quelques informations nous parviennent grâce au casting en cours de réalisation : Sony Pictures rechercherait actuellement des comédiens pour quatre personnages Le premier d'entre eux s'appelerait serait "le Garçon" et ne serait autre que l'enfant du jeu vidéo, héros de douze ans qui se liera d'amitié avec l'admirable créature Trico, ici renommée "Tree". Des sélections se tiendraient également pour une femme de 27 ans, Ariana, et un homme de 30-39 ans, Ueda (une sympathique référence à Famituo Uedo, créateur du jeu), tous deux à la recherche de leur fille Mono. Celle-ci serait disparue, probablement enlevée par Trico ou un de ses semblables - soit une intrigue qui puise librement dans le concept de l'œuvre originale.



Puis... c'est à peu près tout ce que l'on sait. Et ce n'est déjà pas si mal. Sony semble particulièrement en forme, entre ce The Last Guardian surprise et l'adaptation Uncharted dont le tournage est actuellement en cours (du moins, ça l'était avant l'épisode COVID-19), attendue de très longue date. Tant qu'on y est, y aurait-il une autre franchise PlayStation que vous rêveriez de voir au cinéma ? God of War ? Horizon Zero Dawn ?





Bien que perfectible, l'épopée enchanteresse de The Last Guardian s'est avérée, lors de sa sortie en 2015, une expérience rafraîchissante, émotionnelle et globalement réussie. L'exclusivité PS4 dispose d'un potentiel cinématographique évident, aussi bienAccrochez-vous, cela peut surprendre.