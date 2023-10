The Finals : une bêta ouverte et un nouveau trailer d'une efficacité redoutable

Quasiment tous les environnements sont destructibles, de la simple porte jusqu’à des bâtiments entiers, en passant par les murs, la toiture et même le sol, il est possible de semer le chaos sur la carte en l’espace de quelques minutes. The Finals va beaucoup plus loin, puisqu'il est possible de faire écrouler des morceaux entiers d’immeubles, modifiant alors le level design en temps réel. Cela permet ainsi de créer des zones de combat, mais aussi de couvertures nouvelles, ou pire des culs-de-sac qui peuvent devenir dangereux quand on se fait courser. Autant vous dire qu’une partie n’est évidemment jamais la même, compte-tenu de ces décors qui réagissent différemment aux assauts qui sont menés par les équipes et selon la classe de personnages qu’on a choisie.





Vous aviez manqué la bêta fermée en mars dernier pour The Finals ? Pas de panique, les développeurs d'Embark Studios nous font savoir qu'une bêta ouverte (la première) débarquera le 26 octobre prochain et ce jusqu'au 5 novembre inclus. De quoi laisser le temps de prendre ce FPS super speed en main et apprécier son gameplay qui se joue en équipe bien sûr, mais qui prend en compte les destructions des décors.

Cette bêta ouverte introduira la toute nouvelle arène "Skyway Stadium" dans la rotation des cartes, ainsi qu'un tout nouveau mode de jeu : Bank-It. Aussi, la bêta comprend un BattlePass gratuit avec 16 récompenses exclusives et permanentes que les joueurs peuvent débloquer et conserver jusqu'au lancement officiel du jeu. Cette bêta est Cross-play et la progression sera conservé sur votre compte que vous soyez sur PC ou Consoles. On apprend que l'objectif de cette bêta ouverte est de tester les améliorations et les changements apportés lors des précédents essais sur PC. Cet événement permettra de tester l'infrastructure du serveur et du système de gestion du jeu à grande échelle, de s'assurer que l'équipe est capable d'apporter rapidement des correctifs et des mises à jour au jeu sur toutes les plateformes et de recueillir des commentaires sur l'expérience sur console et sur manette de jeu. Vous savez tout.