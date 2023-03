The Finals : voici 10 min de gameplay maison en 2K, c'est ultra speed !

Depuis son annonce fin septembre 2022, The Finals est un jeu qui suscite l'intérêt. Il faut dire que derrière ce fast-FPS se cache des anciens développeurs de chez DICE, les créateurs de la série des Battlefield. Partis du studio en 2018, ils ont fondé le leur pour tenter l'aventure en indépendant et avec des ambitions nouvelles. The Finals fait partie de ces gros projets du studio, qui entend bien s'appuyer sur le savoir-faire de ses équipes pour se démarquer de la myriade de FPS aujourd'hui. La grande particularité de The Finals, en plus de sa direction artistique chouette et épurée, c'est la rapidité avec laquelle on enchaine les kills et cette possibilité de tout détruire. Comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle vidéo de gameplay capturée lors de notre session preview, le jeu fait la part belle à ces éléments de décor qu'on peut faire littéralement exploser. The Finals se distingue de la masse avec sa grande verticalité, cette capacité à passer d'un lieu à un autre avec beaucoup de souplesse. En attendant nos impressions écrites, place à ces 10 min de gameplay en plein PvP.La sortie de The Finals n'a pas de date précise, mais ce sera en 2023 pour sûr.