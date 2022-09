The Finals : un FPS sous acide par les créateurs de Battlefield, le trailer va très très vite

Annoncé lors de la gamescom 2022 avec un teaser ultra court qui ne montrait absolument rien, The Finals est en train de faire le buzz depuis quelques heures, suite à la mise en ligne de son premier trailer de gameplay. Il faut dire que le montage est hautement efficace, enchaînant les séquences rapides, les explosions, les kills et les moments épiques. Jeu multijoueur au format free-to-play, ce FPS est développé par des anciens de DICE, les créateurs de Battlefield, qui ont trouvé refuge auprès de Nexon, un éditeur sud-coréen. L'objectif est de clairement s'imposer parmi les gros FPS compétitifs avec un gameplay vif qui rappelle Overwatch et un rendu visuel proche d'un Battlefield. L'histoire, puisqu'il y en a une, nous plongera dans un show télévisé où une équipe de 3 soldats doivent survivre en remplissant des objectifs, le tout dans des environnements virtuels donc entièrement destructibles. Si embark et Nexon ont réussi à attirer l'attention, sachez qu'une phase de test alpha est prévue et que les inscriptions sont déjà ouvertes sur la page Steam du jeu