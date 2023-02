The Finals : nouveau trailer épileptique pour le FPS des anciens créateurs de Battlefield

Depuis son reveal en septembre 2022 et son premier trailer plus qu'explosif, The Finals est un jeu qui attire les convoitises. Il faut dire qu'il est développé par le studio Embark, composé essentiellement d'anciens employés de DICE, les créateurs de Battlfield, et qu'il semble avoir toutes les cartes en main pour devenir un FPS compétitif à la fois impressionnant en termes de rendu visuel et efficace en ce qui concerne son gameplay. Afin que les joueurs puissent s'en faire une idée concrète, les développeurs ont annoncé l'accès à une bêta fermée qui durera 2 semaines, à compter du 7 mars prochain. L'occasion de tester le moteur graphique et se faire plaisir avec les environnements destructibles. A en croire Rob Runesson, l'Executive Producer sur le jeu, presque tout peut être détruit dans The Finals, sans faire appel à votre carte graphique ni votre processeur, puisque tout cela sera géré sur des serveurs, ce qui soulagera votre machine de tous ces calculs importants.Quant aux champs de bataille, ils se dérouleront dans des reconstitutions virtuelles de deux lieux emblématiques, comme les gratte-ciels de Séoul, la vieille ville de Monaco, ou sur les bords de la Côte d'Azur. De quoi changer radicalement de ce que nous propose habituellement les FPS classiques, qu'ils soient militaires ou plus fantaisistes. De quoi se démarquer de la concurrence, d'autant que la bêta proposera également un terrain d’entrainement où les joueurs pourront tester leurs armes, leurs gadgets, les différents mouvements et bien entendu la destruction de l’environnement. Pour terminer, voici un nouveau trailer, toujours aussi bien monté, bien qu'un brin épileptique...