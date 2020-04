The Division 2 : le jeu accessible gratuitement pendant plusieurs heures

En ces temps de confinement particulièrement bien adaptés au jeu vidéo, disposer d'un bon gros titre à la rejouabilité conséquente est un atout considérable. Peut-être The Division 2 pourrait-il remplir ses fonctions et, si vous hésitiez encore à vous le procurer, Ubisoft vient vous forcer la main avec cette offre intéressante : le soft se voit ainsi jouable tout à fait gratuitement pendant huit heures, permettant d'aller jusqu'au niveau 8, en solo comme en coopération. Pour ce faire, il suffit d'aller sur le site officiel et de choisir sa plateforme - PC, PS4 ou Xbox One - tout simplement.Si jamais l'expérience vous plaît et que vous souhaitez la prolonger une fois le les huit heures écoulées, sachez qu'une promotion est justement appliquée à The Division 2 sur Uplay et le PlayStation Store, le rendant disponible pour la modique somme de 9,99 euros. Cerise sur le gâteau : votre progression sera bien entendue sauvegardée pour continuer votre partie sans embûche.