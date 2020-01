The Division 2 : un trailer bien sombre pour l'Episode 3, un accès anticipé de 7 jours

The Division 2 refait surface à travers une toute nouvelle vidéo diffusée par Ubisoft. L'éditeur français rappelle ainsi que l'Episode 3, baptisé "Coney Island : La Traque", débarquera le mois prochain sur Xbox One, PC et PS4. Particulièrement sombre, la séquence explique que les agents devront retourner à New York afin de porter secours à un scientifique. Ce dernier est supposé être le seul capable d'élaborer un remède pouvant éradiquer définitivement la pandémie. Le problème, c'est qu'il est retenu prisonnier par les Black Tusks, et si la présence d'Aaron Keener devait être confirmée, ce sera tout sauf une balade de santé.Cet Episode 3 contiendra deux missions principales, deux affectations confidentielles, une nouvelle spécialisation, ainsi que le Caméléon (un fusil d'assaut changeant de couleur en fonction de l'environnement). Enfin, notons que les possesseurs du Pass Année 1 bénéficieront d'un accès anticipé de sept jours.