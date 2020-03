The Division 2 : le DLC "Warlords of New York" est dispo, voilà le trailer de lancement

Comme promis, les possesseurs de The Division 2 peuvent dès à présent profiter de l'extension narrative "Warlords of New York" sur Xbox One, PS4 et PC. D'ailleurs, Ubisoft a mis en ligne un trailer de lancement qui permet de rappeler que les Agents sont partis à la poursuite d'Aaron Keener, un ancien partenaire devenu renégat. Même si nous en avons déjà parlé à cette adresse , rappelons que le DLC est disponible aussi bien séparément (29,99€) que dans l'édition standard et Ultimate.N'oublions pas non plus que cet add-on s'accompagne d'un nouveau plan post-lancement saisonnier dont le coup d'envoi sera donné le 10 mars prochain, et qu'une nouvelle mise à jour est également dans les tuyaux. Enfin, Ubisoft fait savoir que The Division 2 et "Warlords of New York" débarqueront sur Stadia le 17 mars prochain, avec en prime du cross-play avec les joueurs PC. Bien vu.