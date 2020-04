The Division 2 : une mise à jour massive déployée aujourd'hui, mais pas de nouveau contenu

Si vous faites partie des adeptes de The Division 2, vous avez certainement remarqué que les serveurs étaient en maintenance depuis 9h30 sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia. Une opération de trois heures nécessaire au déploiement de la nouvelle mise à jour qui, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, n'apporte pas de nouveau contenu. Comme on peut le voir sur les forums officiels d'Ubisoft , le patch (qui pèse environ 10 Go) procède surtout à des ajustements qu'apprécieront sans doute les fans. Par exemple, on nous annonce l'ajout de la reconfiguration des objets exotiques. Dorénavant, on pourra les faire monter au niveau 40 et même retoucher leurs attributs.Les développeurs parlent également de rééquilibrage, notamment au niveau des dégâts infligés, de la difficulté de certaines missions, de l'I.A., des compétences, du loot, ou encore du cooldown. Bien évidemment, les bugs remontés par la communauté sont également dans le viseur.