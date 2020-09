The Division 2 : un trailer qui nous présente le mode de jeu Summit

Massive Entertainment continue d'enrichir The Division 2 en contenu, et à l'occasion de la conférence Ubi Forward, on a pu découvrir un trailer de gameplay qui nous dévoile le mode de jeu The Summit. En optant pour cette épreuve, les joueurs vont pénétrer un immeuble de 100 étages ou chaque palier offrira un challenge de plus en plus difficile, et des défis inédits. Bien sûr, l'objectif est d'atteindre le sommet sans voir son escouade décimée par les IA. The Summit arrivera gratuitement dans The Division 2 le 22 septembre prochain. Mieux, on apprend également qu'un événement temporaire appelé Cauchemar aura lieu cet hiver. Il ne reste que quelques mois pour se préparer.