The Division 2 : le DLC "Warlords of New York" annoncé, une cinématique de 2 min

le World Tier 5 pour y accéder, sachant qu'un boost inclus dans chaque édition du jeu permet de s'épargner cette corvée

A noter que le DLC fera passer le niveau maximal de 30 à 40, et qu'il introduira également un système de progression infinie - le niveau SHD, ainsi que 4 compétences supplémentaires qui pourront être utilisées tout au long du jeu. Bien évidemment, des nouvelles armes et des équipements inédits figurent aussi au programme. Autre point à retenir : ce n'est qu'u ne fois la campagne de Warlords of New York terminée que les Agents pourront voyager librement entre Washington DC et New York City, pas avant.









Dans son communiqué, Ubisoft souligne que la mise à jour qui accompagnera tout ça intégrera, entre autres, " Les Dark Zones déjà présentes dans The Division 2 ont également été mises à jour afin de revenir à une mécanique plus simple concernant les renégats, l’objectif étant de récompenser les interactions entre les joueurs, que ce soit en s’affrontant ou en aidant un Agent à vaincre un joueur renégat trop coriace. "



Par ailleurs, Ubisoft fait savoir que "Warlords of New York" marquera l'arrivée des Saisons (qui dureront 3 mois chacune), et donc des Ligues et des événements globaux. Tous les détails



une refonte RPG du jeu permettant aux joueurs de mieux comprendre et de mieux gérer leur inventaire d’équipement. L’écran UI sera mis à jour pour afficher en permanence toute la gamme de rolls disponibles pour chaque stat, sur chaque élément d’équipement ou d’arme. [...]Par ailleurs, Ubisoft fait savoir que "Warlords of New York" marquera l'arrivée des Saisons (qui dureront 3 mois chacune), et donc des Ligues et des événements globaux. Tous les détails à cette adresse . Enfin, dès aujourd'hui, les détenteurs du Pass Année 1 peuvent profiter du DLC "Coney Island : La Traque", tandis que les autres devront patienter jusqu'au 19 février. Dans son communiqué, Ubisoft souligne que la mise à jour qui accompagnera tout ça intégrera, entre autres, "

Ubisoft nous a fait parvenir un communiqué officiel pour annoncer "Warlords of New York", la prochaine extension majeure dont pourront profiter les possesseurs de The Division 2 à partir du 3 mars sur Xbox One, PC et PS4. Proposée au prix de 29,99€ si l'on dispose déjà du titre (et livrée avec les éditions Standard et Ultimate), elle impose d'atteindre le niveau 30 et. "Dans Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, les Agents de la Division partiront pour une chasse à l’homme épique afin de retrouver Aaron Keener, un ancien agent de la Division désormais devenu renégat, nous explique-ton. [...] Pour atteindre Keener, les joueurs devront affronter chacun de ses Agents renégats qui possèdent tous un passé et des compétences uniques qu’ils gagneront après les avoir combattus."