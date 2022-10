The Devil in Me : un nouveau trailer pour Halloween, le serial killer est impliqué

Comme beaucoup de jeux, qu'ils soient classiques ou d'horreur, The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me profite de Halloween pour avoir un joli coup de projecteur. Ici, il est surtout question de rappeler qu'il y a un serial killer qui se balade et observe ses victimes avant de les massacrer. Pour garder ses personnages en vie, il va falloir changer ses habitudes, puisque ce Devil in Me promets quelques nouveautés, comme des séquences d'exploration, plus de mouvements pour les personnages, moins limités dans les scripts déjà établis par les créateurs du jeu. Il sera possible de courir, passer par-dessus un obstacle, sauter au-dessus de crevasses, mais aussi marcher en équilibre sur une poutrelle. Autant de mécaniques inédites dans un jeu qui favorise la narration, avec toutefois plusieurs fins possibles à chaque fois.



La sortie de The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me est attendue pour le 18 novembre prochain.