The Devil in Me : une vidéo qui présente les personnages jouables, attention aux mauvais choix

À noter que Devil in Me introduira des nouvelles mécaniques comme le fait de pouvoir grimper sur des objets pour accéder à des zones d'habitude inacessibles, sauter au-dessus de trous, ou même courir. Pour déjouer les plans du criminel qui les pourchasse, chaque personnage pourra utiliser tout un tas d'objets dont certains leur seront propres. Par exemple, Charlie disposera d'une carte de visite pour déverrouiller des serrures, tandis qu'Erin possédera un micro directionnel lui permettant d'écouter à travers les murs. Enfin, on nous promet une rimambelle d'énigmes à résoudre. Bref, pour le dernier opus de la première saison de The Dark Pictures, Supermassive Games a souhaité proposer une pléiade de nouveautés.



On rappelle que The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me est attendu pour le 18 novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Xbox One, PS4 et PC.



The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me conclut la semaine en s'offrant une toute nouvelle vidéo dans laquelle sont présentées les cinq personnages jouables. Tout en haut de l'affiche, on retrouve l'actrice Jessie Buckley (nominée aux Oscar 2022 pour son second rôle dans The Lost Daughter) qui incarnera Kate Wilder. Derrière, on retrouve Fehinti Balogun (Mark Nestor), Gloria Obianyo (Jamie Tiergan), Nikki Patel (Erin Keeman) et Paul Kaye (Charlie Lonnit). Ce dernier joue le rôle du patron de la société de production Lonnit Entertainment pour laquelle ils travaillent tous.En perte de vitesse, ils acceptent de visiter