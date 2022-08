The Devil in Me (The Dark Pictures Anthology) : les possibilités de gameplay détaillées en vidéo

On a encore un peu de temps avant la sortie de The Devil in Me, le quatrième épisode de la saga The Dark Pictures entamée en 2019 avec Man of Medan, qui sera aussi le dernier épisode de la Saison 1. Pour les festivités de la gamescom 2022, le studio Supermassive Games nous propose de découvrir quelques unes des mécaniques de gameplay dans une vidéo qui nous plonge dans cette ambiance qui rappelle les films Saw. Il est vrai que les jeux du studio ont tendance à râtisser large quand il faut faire des références aux jeux d'horreur bien connus du 7ème Art. S'il va falloir résoudre des énigmes, faire des choix (quitte à sacrifier un pote ou une copine), The Devil in Me offrira quelques nouveautés, comme des séquences d'exploration, plus de mouvements pour les personnages, moins limités dans les scripts déjà établis par les créateurs du jeu. Il sera possible de courir, passer par-dessus un obstacle, sauter au-dessus de crevasses, mais aussi marcher en équilibre sur une poutrelle. Autant de mécaniques inédites dans un jeu qui favorise la narration, avec toutefois plusieurs fins possibles à chaque fois. Une spécialité du studio qui a commercialisé The Quarry avec l'aide de 2K Games il y a quelques mois à peine.



La sortie de The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me est calée au 18 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.