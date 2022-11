The Dark Pictures The Devil in Me : le jeu sort aujourd'hui, un trailer de lancement qui veut faire peur

Bandai Namco Entertainment aura attendu le jour de la sortie de The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me pour dévoiler son trailer de lancement. D'une durée d'1 minute 30, il rappelle que le jeu prend place dans une réplique exacte de l'hôtel de H. H. Holmes. Baptisé le "Château des meurtres", il fut le théâtre de nombreux meurtres commis par celui que beaucoup considèrent comme le premier serial killer américain. Vous l'aurez compris, pour ce dernier épisode de la Saison 1, les développeurs de Supermassive Games ont décidé de s'inspirer d'une histoire vraie, et ils en ont profité pour intégrér des nouvelles mécaniques de gameplay. C'est d'ailleurs ce que nous vous expliquons dans notre test de The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me qui est en ligne depuis hier.Conformément à ce que laissaient entendre les rumeurs ces derniers mois, le premier chapitre de la Saison 2 de The Dark Pictures Anthology sera bel et bien Directive 8020 . Cette fois-ci, l'histoire se déroulera dans l'espace, et plus précisément dans le vaisseau de reconnaissance Cassiopeia où une certaine Simms semble être prise d'une folie meurtrière.